Российские бойцы подбили танк Leopard ВСУ под Работино РИА Новости: российские бойцы FPV-дроном ликвидировали под Работино танк Leopard

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4, сообщил РИА Новости источник. По словам собеседника агентства, кадры поражения танка сняли с беспилотника, атаковавшего украинскую боевую машину и с камеры беспилотника-корректировщика.

В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard, — уточнил собеседник агентства.

На видео снята атака дрона-камикадзе на Leopard модификации 2A4. Беспилотник приближается к нему и поражает башню в районе открытого люка. Другой БПЛА, корректировавший огонь, показал, как FPV-дрон попадает в цель, а затем танк противника поражает противотанковый управляемый снаряд.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на Купянском направлении в зоне специальной военной операции на Украине был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.