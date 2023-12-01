Минометчики ВС России прогнали ВСУ с опорников под Купянском Минобороны показало работу минометов 82-мм «Поднос» на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки «Запад» уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. Цель, по которой велся огонь, была обнаружена дронами разведподразделения ВС России. Максимальная дальность стрельбы миномета — шесть километров

Минометные расчеты заняли оборудованные в фортификационном плане позиции и использовали рельеф местности при подавлении огневых точек противника, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правильно выбранный темп стрельбы позволяет вести как беспокоящий огонь и держать в напряжении несколько километров фронта одним расчетом, так и прицельный огонь на подавление. Такая тактика показывает свою эффективность и дает возможность минометчикам оставаться незамеченными для воздушной и артиллерийской разведки ВСУ, отметили в Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на Купянском направлении в зоне специальной военной операции на Украине был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.