Российские «Грады» ночью разбили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты РСЗО «Град» Центрального военного округа в ночное время ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. По информации ведомства, контроль поражения осуществляли бойцы разведывательного подразделения группировки «Центр».

На краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ, — сообщили в Минобороны.

Там отметили, что после выполнения боевой задачи расчет покинул огневую позицию. При этом военнослужащие произвели необходимый противоогневой маневр.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по местам производства реактивных снарядов для систем «Ольха» и «Град», а также ракет «Гром», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Также в Минобороны рассказали о поражении двух бригад ВСУ и одной бригады Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, в результате боев в районе Серебрянского лесничества украинская армия потеряла до 290 военнослужащих.