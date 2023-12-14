Битва за Авдеевку и Марьинку: последние новости военкоров 14 декабря Борис Рожин: ВС РФ продвинулись к югу от Марьинки до двух километров

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Украинская армия пыталась контратаковать в районе улицы Колосова на окраине Авдеевки, пишут «Два майора». Какая сейчас ситуация в Марьинке, что сегодня происходит на Донецком направлении, о чем пишут военкоры 14 декабря?

Ситуация в Авдеевке и Марьинке 14 декабря 2023 года

«На окраине Авдеевки ВСУ пытались контратаковать в районе улицы Колосова. Позиции противника в коттеджном поселке „Виноградники“ находятся под постоянным огневым воздействием. Враг отошел на окраину данной застройки, идут тяжелые бои. ВС России после успеха в Марьинке развивают наступление в район н. п. Победа на юг. Поступают данные о саботировании украинскими военнослужащими приказов на контратаки», — передают «Два майора».

WarGonzo пишет, что на Донецком фронте ВС РФ вели наступление на Новомихайловку сразу с двух направлений: южного и юго-восточного.

«Есть продвижение. ВСУ фактически заняли оборону непосредственно в населенном пункте, который имеет важное оперативное значение. Его потеря в перспективе может позволить российским войскам двигаться по трассе на Елизаветовку, что создаст угрозу выходу в тыл и перерезанию путей снабжения украинского гарнизона в Угледаре. ВС РФ также продвинулись в районе Победы и заняли западную часть Марьинки. ВСУ имеют частичное присутствие в северо-западной части за рекой. Но и там ВС РФ активно наступают. Российские войска заняли новые позиции в районе Авдеевской промзоны юго-восточнее украинского укрепрайона. Также они атаковали у коксохимического завода к северо-востоку, у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Новокалиново. Здесь ЛБС существенно не изменилась», — добавил источник.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке идут бои у Степного и АКХЗ.

«Русская армия попыталась продвинуться в направлении Северного. В Марьинке наши бойцы окончательно заняли южную часть города», — отметили авторы канала.

«НгП раZVедка» пишет, что на южном фланге Авдеевки ВСУ сосредоточили огромное количество живой силы, стремясь удержать фронт от обвала.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

«По ситуации на Авдеевском направлении. В течение дня пехотные группы ВСУ при поддержке ствольной артиллерии пытались отбросить наших „тигров“ с позиций в районе улицы Колосова (Кирова), успеха не имели, во встречном бою были разгромлены и отступили, покинув часть позиций, которые перешли в серую зону. В рядах противника замечены отдельные пехотные группы с околонулевой подготовкой, которые в буквальном смысле оказались недееспособны, по всей видимости, какое-то подразделение укомплектовали вновь мобилизованными/военнослужащими без боевого опыта. Во второй половине дня артиллерия врага возобновила огонь кассетными боеприпасами, ранее плотность работы кассетами была снижена — дают о себе знать проблемы с логистикой, в результате которых украинец должен полагаться на москитную систему снабжения. С нашей стороны по живой силе и матчасти врага был нанесен ряд массированных ударов из РСЗО. В СНТ „Виноградники“ украинец был взят в огневой мешок и, вероятнее всего, в ближайшее время будет вынужден отступать, если сумеет», — добавил источник.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что Марьинка пока не взята ВС РФ, остался небольшой кусочек на северо-западных окраинах города.

«К югу от города ВС РФ продвинулись до 2 км. Идут бои на подступах к н. п. Победа и в районе н. п. Новомихайловка. У Красногоровки — без изменений. Авдеевка — ВС РФ продолжают закрепляться на новых позициях у промзоны. К югу от города без существенных изменений. К северу от города у ВС РФ есть продвижение в районе очистных сооружений и в частном секторе. У н. п. Степовое — без изменений», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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