Новейшая РЛС помогает разведчикам ВС РФ поражать цели под Купянском Минобороны РФ: РЛС «Соболятник» на Купянском направлении выявляет позиции ВСУ

Фото: МО РФ

Разведчики группировки войск «Запад» при помощи радиолокационной станции (РЛС) «Соболятник» выявили позиции ВСУ на Купянском направлении и передали координаты целей артиллеристам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ РИА Новости. Удар по противнику был нанесен, когда на место начала стягиваться техника ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

Расчеты беспилотников и РЛС «Соболятник» из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. <...> Спустя пару минут — цель найдена — в нескольких километрах боевики ВСУ роют окопы. Координаты передали нашим артиллеристам, те сразу готовы отработать. Но решено наблюдать и ждать, когда к позициям начнет стягиваться техника, — подчеркивается в сообщении.

Разведчик-оператор с позывным «Окуляр» рассказал, что спецификой работы РЛС являются аэроразведка и корректировка огня артиллерии, выявление мест дислокации противника и движения его техники. По его словам, когда начинает работать артиллерия, разведчики корректируют ее огонь для точного поражения целей. РЛС «Соболятник» способна отслеживать артиллерийские снаряды в полете. Это дает возможность выявлять места выстрела и падения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали минометный расчет и опорный пункт ВСУ около села Андреевка на Артемовском направлении. По данным ведомства, точной оказалась стрельба подразделения ВДВ из Приморского края. Бойцы били с закрытых огневых позиций из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, добавили в оборонном ведомстве.