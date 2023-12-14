«Освобождаются от воздействия»: Ходаковский о влиянии пропаганды на Украину Ходаковский рассказал о помощи русского солдата раненому бойцу ВСУ

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале рассказал историю, как русский солдат помог раненому украинскому военнослужащему. Он также отметил, что пленные украинцы, перешедшие на сторону ВС РФ, в боях оправдали доверие, которое им оказывают.

Недавно случилась история: два солдата воюющих между собой армий были тяжело ранены в одном бою, но в горячке боя были оставлены на месте стычки среди погибших. <...> Два человека, в которых едва теплилась жизнь, поддерживали друг друга несколько дней, пока солдат ВСУ не умер, — написал Ходаковский.

Он добавил, что российский военнослужащий в итоге смог добраться до позиций ВС РФ, и там ему оказали помощь. По его словам, это «очень маленькая по масштабу» история, которая в то же время несет в себе очень много смысла.

Ходаковский признался, что такие истории дают ему повод для надежды, что после российской победы на Украине «взойдет здоровое зерно». Он отметил, что пленные военнослужащие ВСУ, решившие перейти на сторону России, в боях оправдывают доверие. По его словам, они сражались «не под дулами автоматов».

Значит, как только мозги освобождаются от воздействия современных геббельсов, все в них становится на место, — заключил Ходаковский.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР высказал мнение, что России необходимо избрать оптимальную политическую формулу для страны после завершения специальной военной операции. По его оценке, консервативный подход хорошо показал себя в критических ситуациях, однако этого может быть недостаточно в спокойный период.