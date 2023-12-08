Ходаковский обрисовал политическое будущее России после СВО Ходаковский: после СВО России нужно искать оптимальную политическую формулу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После завершения спецоперации России при идеальном раскладе необходимо будет найти оптимальную политическую формулу, заявил в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, консервативный подход в кризисных ситуациях хорошо себя показал, однако этого может быть недостаточно в спокойный период.

Консервативный подход в кризисный период себя оправдывает — можно эту тенденцию углубить и тем самым удовлетворить настроения отдельных категорий. Но не будем же мы искусственно подогревать кризис, чтобы сохранялась актуальность такого подхода? Наступит неизбежная усталость металла... В идеале найти бы такую формулу, при которой любую энергию можно было бы поставить на службу родине, — высказался Ходаковский.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР выразил мнение, что военная операция на Украине свалилась на российский народ тяжким грузом. Несмотря на это, именно люди являются главной движущей силой страны в СВО, подчеркнул он. По его словам, армия выстоит в этом противостоянии благодаря жертвенности и вере людей в правое дело.

Ходаковский также обратил внимание, что после присоединения Крыма к России в отечественном кинопрокате органично появились фильмы об этом событии, но вскоре исчезли из эфиров. По его словам, будущие фильмы об СВО должны отражать народ как главную движущую силу этого противостояния, иначе это «будет кощунством».