Ходаковский назвал главную движущую силу России в СВО Ходаковский: Россия выстоит в СВО благодаря вере людей в правое дело

Фото: МО РФ

Военная операция на Украине свалилась на российский народ тяжким грузом, заявил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Несмотря на это, именно люди являются главной движущей силой страны в СВО, подчеркнул он. По его словам, армия выстоит в этом противостоянии благодаря жертвенности и вере людей в правое дело.

В последнее время я все более убеждаюсь в том, что война, участниками которой мы стали, поистине народная война. Может быть, она даже более народная, чем Великая Отечественная.... <…> Если не брать во внимание тотальность и глобальность погружения страны в войну, а говорить только о том, на кого свалился самый тяжкий военный груз, это, без сомнения, народ. Только за счет его долготерпения, его веры в правое дело, его жертвенности мы тянем эту войну и вытянем, — написал он.

Ходаковский обратил внимание, что после присоединения Крыма к России в отечественном кинопрокате органично появились фильмы об этом событии, но вскоре исчезли из эфиров. По его словам, будущие фильмы об СВО должны отражать народ как главную движущую силу этого противостояния, иначе это «будет кощунством».

Тем временем основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский усомнился в массовой поддержке военной операции россиянами. Насколько многие из них действительно поддерживают происходящее, неизвестно, заявил он и добавил, что большинство граждан хотели бы прекратить боевые действия.