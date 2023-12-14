На Украине сообщили об успехах ВС России в зоне СВО DeepState сообщил о продвижении ВС России возле Марьинки и Степного

Фото: МО РФ

ВС России удалось продвинуться сразу по трем направлениям в зоне спецоперации, сообщил украинский аналитический ресурс DeepState. По его данным, российской армии удалось добиться успехов возле города Марьинки, сел Степного и Лимана Первого. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Карта обновлена! Враг продвинулся возле Степного, Лимана Первого и в Марьинке, — пишет DeepState.

Накануне ресурс уже отмечал контроль российской армии над значительной частью Марьинки. На его фоне аналитики назвали странными заявления в Сети об отсутствии успехов ВС РФ.

Минобороны России сообщило, что ВС РФ отразили восемь атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и одну — на Краснолиманском. По данным ведомства, потери противника составили до 155 человек и два танка. Кроме того, на Херсонском направлении были уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также пункт управления беспилотниками ВСУ. Минобороны уточнило, что на данном участке СВО украинская армия потеряла до 30 военнослужащих.

До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что применение российскими военными FPV-беспилотников и радиоразведки позволяет им добиваться тактических успехов. По его словам, действия ВС РФ лишают украинских военных возможности находить укрытия в зданиях на передовой, что замедляет продвижение подразделений ВСУ.