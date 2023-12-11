Украинский генерал пожаловался на успешную тактику российских военных Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ достигают тактических успехов с помощью FPV-дронов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Применение российскими военными FPV-беспилотников и радиоразведки позволяет им добиваться тактических успехов, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, действия ВС РФ лишают украинских военных возможности находить укрытия в зданиях на передовой, что замедляет продвижение подразделений ВСУ.

Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться, — отметил генерал.

FPV-дрон — разновидность беспилотников, которые управляются оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности. На них транслируется изображение с камеры дрона, и оператор видит изображение, как с пилотируемого БПЛА.

Ранее сообщалось, что расчеты таких дронов Западной группировки ВС России на Купянском направлении уничтожили позиции ВСУ. В Минобороны уточнили, что точечным ударом был ликвидирован минометный расчет, уничтожен склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника, который находился в заброшенном доме.