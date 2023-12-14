Минобороны показало работу «Аллигаторов» на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Ударная авиационная группа Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по военнослужащим украинской армии и их опорному пункту на Краснолиманском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Ведомство показало видео выполнения поставленной задачи.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, — говорится в сообщении.

По словам штурмана Ка-52 с позывным Псих, работа велась на предельно малой высоте. Цель была передана от оператора беспилотника и авиационного наводчика, после чего ее поразили. В российском оборонном ведомстве отметили, что в состав ударной группы входили ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов показал кадры точного попадания российского FPV-дрона в украинский БТР-4Е «Буцефал» в момент его наезда на мину. По словам Рогова, видео было снято на Запорожском направлении в декабре 2023 года. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого Минобороны РФ показало, как российские военные из состава группировки войск «Восток» нанесли сокрушительные удары по расположениям ВСУ на Запорожском направлении. На видео показана работа расчетов РСЗО БМ-21 «Град» и САУ 2С3 «Акация». По данным пресс-службы, они оказывают поддержку штурмовым группам.