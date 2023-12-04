Появились кадры боевой работы «Градов» и «Акаций» под Запорожьем МО РФ: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ под Запорожьем

Российские военные из состава группировки войск «Восток» нанесли сокрушительные удары по расположениям ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ. На видео, которое распространило российское военное ведомство, показана работа расчетов РСЗО БМ-21 «Град» и САУ 2С3 «Акация». По данным пресс-службы, они оказывают поддержку штурмовым группам.

Основная зада артиллеристов — уничтожение живой силы противника, небронированной и легкобронированной техники, минометных и артиллерийских батарей, командных пунктов, а также других целей в районах сосредоточения противника, — пояснили в ведомстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал кадры точного попадания российского FPV-дрона в украинский БТР-4Е «Буцефал» в момент его наезда на мину. По словам Рогова, видео было снято на Запорожском направлении в декабре 2023 года.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также ведомство показало видео ликвидации FPV-дронами живой силы противника в укрытиях и наблюдательных пунктах в районе Артемовска.