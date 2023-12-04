Появилось видео точного попадания FPV-дрона в БТР-4Е «Буцефал» ВСУ Дрон ВС РФ поразил украинский БТР-4Е «Буцефал» на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале кадры точного попадания российского FPV-дрона в украинский БТР-4Е «Буцефал» в момент его наезда на мину. По словам Рогова, видео было снято на Запорожском направлении в декабре 2023 года. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Точное попадание русского FPV-дрона по бронетранспортеру БТР-4Е «Буцефал» боевиков ВСУ в момент его наезда на мину. Ореховское направление Запорожского фронта, декабрь 2023 года, — подписал ролик Рогов.

Ранее артиллеристы ВС России нанесли удар по патрулю ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском, применив боеприпас «Краснополь». Противник был атакован вскоре после того, как разведчики заметили группу украинских солдат. На опубликованном в Сети видео можно заметить, как снаряд поражает цель, после чего происходит взрыв.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также ведомство показало видео ликвидации FPV-дронами живой силы противника в укрытиях и наблюдательных пунктах в районе Артемовска.