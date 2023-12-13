Что за взрывы в Киеве 13 декабря: какие объекты поражены, последствия В Киеве в ночь на 13 декабря была зафиксирована серия взрывов

Фото: ГСЧС Украины

Минувшей ночью в Киеве прозвучала серия взрывов, в городе и области была объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ. Что об этом известно?

Что писали украинские СМИ о взрывах в Киеве

Несколько взрывов прогремело в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное». После этого прозвучала воздушная тревога. Как следует из сведений онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в столице и области была объявлена в 04:15 (05:15 мск).

По данным Telegram-канала Klymenko Time, сигналы воздушной тревоги после серии взрывов были включены в Киевской и Черниговской областях.

«В результате взрывов в киевских домах выбило окно, повреждены фасады», — говорится в публикации.

По информации Klymenko Time, в Днепровском районе 35 частных домов остались без света из-за повреждений линий электропередачи обломками ракет.

Фото: ГСЧС Украины

Что рассказали в администрации Киева

По словам Виталия Кличко, после работы сил ПВО в нескольких районах произошли взрывы, начались пожары, частично отсутствуют водоснабжение и электроэнергия.

«В Днепровском районе в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава украинской столицы уточнил, что падение обломков и пожары были зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком районах.

«В Деснянском районе на открытой местности горит обломок. На месте работают пожарно-спасательные службы», — написал в Telegram-канале Кличко.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко рассказал в Telegram-канале, что на левом берегу города зафиксировано «многочисленное падение обломков». По предварительным данным, помимо возгорания в Днепровском районе, также начался пожар во дворе дома в Деснянском районе. Туда выехали экстренные службы.

Также в администрации Киева сообщили, что в результате работы ПВО по сбиванию воздушных целей в Киеве в общем зафиксировано более десяти случаев падения обломков.

Фото: ГСЧС Украины

Когда ранее были взрывы в Киеве

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 25 ноября заявил, что ВС РФ якобы атаковали украинскую столицу, используя черные БПЛА «Герань-2».

«Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет — понятно почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — заявил он.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщал, что в результате атаки дронов были зафиксированы повреждения во многих районах города. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака беспилотников на украинскую столицу.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале рассказал, что всего было выпущено порядка 70 БПЛА. По его словам, украинские силы ПВО не смогли полностью отразить атаку дронов.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

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