В Госдуме назвали условия взятия Одессы после заявления Путина про город Журавлев: план взятия Одессы утвержден еще лично Сталиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы открыть дорогу на Одессу, сначала нужно освободить Херсон и Николаев, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Для этого нужно учитывать ряд особенностей, в том числе и то, что ВСУ превратили Одессу в один из своих самых укрепленных объектов. Однако, говорит Журавлев, есть «отличный план», утвержденный еще лично Иосифом Сталиным.

Существует отличный план, разработанный в 1944-м генералом армии Малиновским и маршалом Василевским и утвержденный лично Сталиным, — Одессу, следуя ему, взяли за несколько недель. Только вот в операции участвовало почти 350 тысяч человек, 435 танков и 436 самолетов и наступали не только с востока, но и с северо-востока, — поясняет депутат.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским и это исторические территории России. Одессу он назвал русским городом и отметил, что все это знают. Также российский лидер назвал русских и украинцев одним народом. А то, что происходит на Украине, является трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями, отметил Путин.

До этого американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украина потеряет еще больше территорий, если не заключит мирное соглашение с Россией. Комментарий он оставил под постом другого предпринимателя из США Дэвида Сакса, который считает, что Киев потеряет Харьков, Одессу и остальную часть Херсона.