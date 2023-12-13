Маск согласился с тем, что Украина потеряет еще больше территорий

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украина потеряет еще больше территорий, если не заключит мирное соглашение с Россией, следует из его комментария в соцсети Twitter (X). Он его оставил под постом другого предпринимателя из США Дэвида Сакса, который считает, что Киев уже навсегда утратил контроль над утерянными территориями.

Сакс написал, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье. Если власти не пойдут на переговоры, то потеряют Харьков, Одессу, остальную часть Херсона. По его мнению, «показные патриоты», думающие, что помогают Украине, «просто расчленяют ее».

По моему мнению, ваша оценка точна, — прокомментировал Маск.

Ранее Маск потребовал объяснений от президента Украины Владимира Зеленского по поводу ареста гражданина США Гонсало Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме, в которую угодил из-за критики главы государства. Он напомнил, что Штаты отправили Киеву $100 млрд, а там посадили в тюрьму американца.

В СБУ после этого ответили бизнесмену. Там сообщили, что блогер с гражданством Чили и США Гонсало Лира «был разоблачен» в Харьковской области, где «систематически оправдывал» действия России и осуждал киевские власти.