Военэксперт назвал задачу № 1 для российских войск в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: нельзя позволить ВСУ выстроить линию обороны

Фото: МО Украины

Российская армия не должна позволить Вооруженным силам Украины выстроить линию обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ВСУ начали возводить бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией.

Самое главное сейчас, помимо прочего, — нельзя позволить Украине выстроить линию обороны. Сейчас ВСУ зарываются на новых рубежах. Такие участки должны подвергаться ударам со стороны ВС России, в том числе авиацией, артиллерией и ракетными войсками, нельзя допустить, чтобы Киев окопался. Как только заметили бульдозер, «зубы дракона» — по ним нужно наносить удары, — подчеркнул Дандыкин.

Эксперт напомнил, что после осени 2022 года армия России смогла выстроить линии обороны, а украинские силы «сломали о них зубы». Дандыкин объяснил, что укрепления ВСУ могут привести к большим потерям, если их не уничтожать.

Украинские укрепления нужно уничтожать в зародыше абсолютно, так как бетонные сооружения, окопы, когда они зальют все бетоном, уйдут под землю — все это приведет к лишним потерям, — заключил военэксперт.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что раньше украинские военные смеялись над фортификационными сооружениями ВС РФ. Однако теперь они сами возводят противотанковые рвы, траншеи с бетонными колпаками и «зубы дракона».

До этого военэксперт Алексей Суконкин сообщил, что ВСУ не могут скопировать «линию Суровикина» из-за нехватки личного состава, техники и вооружений. Он отметил, что все заявления президента Украины Владимира Зеленского о начале крупномасштабного строительства оборонительных сооружений на всем протяжении линии фронта направлены на Запад.