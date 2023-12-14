Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Путин: в Шебекино нужно создать особую зону для восстановления там экономики

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

В городе Шебекино Белгородской области нужно создать особую экономическую зону, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. По его словам, там также нужно сохранить рабочие места. Это, добавил президент, будет способствовать восстановлению там экономики после обстрелов ВСУ.

Создание особой экономической зоны в Шебекино нужно поддержать и сохранить рабочие места, — сказал Путин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины в начале ноября обстреляли город Шебекино. Он отметил, что один из снарядов прилетел на территорию местного промышленного предприятия, три человека пострадали. Двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 2, расположенную в Белгороде.

Уточнялось, что двое пострадавших получили осколочные ранения нижних конечностей, еще одному пострадавшему госпитализация не понадобилась. Специалисты зафиксировали повреждения в одном из технических помещений предприятия. На месте происшествия работали оперативные и аварийные службы.