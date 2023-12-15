«Планы — на заводе»: глава СНБО Украины объяснил провал наступления ВСУ Данилов объяснил провал контрнаступления ВСУ словами «планы — на заводе»

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с Radio NV в ответ на вопрос, почему украинские военные не реализовали планы командования по контрнаступлению, заявил, что во время боевых действий не всегда все идет по плану. По его словам, планы могут быть на заводе, а не на фронте.

У Данилова спросили, могли ли быть причиной провала контрнаступления Вооруженных сил Украины «нереалистичные планы военного руководства» или «слишком оптимистичная коммуникация» властей с украинцами.

Планы — это на заводе или у других, кто лайки собирает — у них, может, есть планы, у ботов. <...> Когда вы считаете, что [во время боевых действий] все идет по плану, имейте в виду, такого в жизни никогда не бывает, — подчеркнул Данилов.

Он указал на то, что ни одна страна в мире не давала Киеву шансов по своим «планам», по своим нормативам и нормам.

Ранее президент России Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что контрнаступление армии Украины привело к чувствительным потерям в рядах ВСУ. По его словам, украинское наступление оказалось провальным. Более того, продолжил Путин, военное руководство Киева просто «бросает людей на гибель» с целью «выклянчить» помощь у Запада.