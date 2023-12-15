Армия России обстреляла аэродромы ВСУ: новости СВО на вечер 15 декабря Российская армия нанесла 40 ударов по аэродромам и складам ВСУ за неделю

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли по меньшей мере 40 групповых ударов по военным объектам ВСУ в зоне проведения СВО. В период с 9 по 15 декабря были нанесены удары по аэродромам, складам с боеприпасами, арсеналам, а также по пунктам временной дислокации украинских войск. В числе целей был и пункт размещения бойцов штурмовой бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 15 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Южная группировка войск отбила шесть штурмовых атак ВСУ за сутки

Бойцы Южной группировки войск ВС РФ успешно отразили шесть попыток штурма со стороны украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник направил в бой группы 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад, а также 112-й бригады территориальной обороны. Однако им не удалось выполнить поставленную задачу. За последние сутки также было нанесено огневое поражение подразделениям 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, противник потерял до 265 человек на Донецком направлении. Кроме того, были уничтожены две САУ 2С3 «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и одна гаубица Д-30.

На Купянском направлении также продолжалось ведение активных боевых действий. По словам начальника пресс-службы группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, за день было отражено пять штурмовых атак со стороны ВСУ. Потери противника составили до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, был уничтожен один танк Т-64 и две боевые бронированные машины.

Подразделения российской группировки «Восток» вели боевые действия на Южно-Донецком направлении. Отмечается, что бойцам удалось сорвать пять попыток противника провести ротацию войск в районах населенных пунктов Старомайорское, Приютное и Новомихайловка. В ходе активной обороны были уничтожены пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и места сосредоточения живой силы. Общие потери противника составили до 90 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и 10 долговременных огневых точек.

Армия Украины потеряла свыше 1,5 тысячи солдат под Донецком

Вооруженные силы Украины за последнюю неделю потеряли свыше 1580 военнослужащих в ходе боев на Донецком направлении, говорится в сводке Министерства обороны РФ. Отмечается, что всего было отражено 49 попыток штурма со стороны ВСУ. Помимо живой силы, противник потерял два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 артиллерийское орудие.

На Купянском направлении армия России отразила 27 атак противника. Кроме того, были поражены позиции 113-й бригады теробороны, а также 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й и ряда других механизированных бригад ВСУ. За последнюю неделю противник потерял до 425 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк Leopard и четыре других танка.

На Краснолиманском направлении солдаты ВС РФ отразили 11 штурмовых атак. Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Григоровка (ДНР). Потери противника составили до 1100 человек и четыре танка.

На Запорожском направлении Вооруженные силы России находились в активной обороне. Всего было отражено восемь штурмовых атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. В ходе боевых действий на данном направлении украинская армия лишилась 335 военнослужащих, 19 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки на подконтрольном ВС РФ побережье Днепра. Всего было уничтожено 17 лодок противника, 290 украинских солдат ликвидированы.

Фото: МО Украины

ВВС Украины потеряли вертолет Ми-8

Средства противовоздушной обороны ВС России успешно сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Кроме того, за последнюю неделю ПВО перехватили одну тактическую ракету «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, 17 реактивных снарядов HIMARS американского производства, а также 119 беспилотников.

Всего с момента начала СВО украинская армия потеряла 550 самолетов, 258 вертолетов, а также свыше 9,6 тысячи беспилотников, были уничтожены 14 тысяч танков и других бронированных машин.

Украина может лишиться важного логистического узла

Российские войска развивают успех на Кураховском направлении в ДНР, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, населенный пункт Курахово имеет важное значение для ВСУ, так как является крупным логистическим узлом. Кроме того, армия России наносит удары по позициям украинской армии в районе Георгиевки. Одновременно с этим, пехотинцы ВС РФ обходят его с западной стороны.

Несмотря на успех, Сладков подчеркнул, что Курахово — серьезно укрепленный населенный пункт. По его словам, украинские вооруженные силы начали выстраивать здесь линию обороны еще несколько лет назад.

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль под Алешками

Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую машину на трассе под Алешками, рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, машина была атакована беспилотником. В результате ранения получили три человека, все они являются членами одной семьи.

Алексеенко подчеркнул, что врачи оказали помощь пострадавшим вопреки сложным обстоятельствам. Однако украинские войска нанесли удар и по машине скорой помощи. Медики увезли раненых на другой машине. Чиновник пообещал, что Алешкинская больница получит новую карету скорой помощи в течение дня.

Венгрия намерена помешать Украине получить деньги от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна отказывается поддерживать выделение нового пакета финансовой помощи Украине. По его словам, у Евросоюза нет денег на поддержку Киева, поэтому Будапешт будет блокировать все предложения по этому вопросу.

Орбан также отметил, что Венгрия ясно дала понять своим партнерам по ЕС, что она не собирается поддерживать уже принятые объединением решения. Речь идет, в частности, о решении начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз.

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