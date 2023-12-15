Военэксперт назвал российские дроны, которые превосходят украинские Военэксперт Матвийчук: дроны «Герань» и «Ланцет-3» не имеют аналогов в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Беспилотники «Герань» и «Ланцет-3» являются сильнейшими российскими дронами, которые не только превосходят украинские, но и не имеют аналогов в мире, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, эти БПЛА эффективно наносят ущерб технике и военной инфраструктуре ВСУ.

«Ланцет» — это барражирующий боеприпас, который позволяет вести разведку и уничтожение любой техники, которая находится на поле боя. <...> «Герань» — это тоже наше производство, которое было уже налажено в период проведения специальной военной операции, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что БПЛА «Герань» прошли определенную модернизации и оснащены реактивными двигателями, позволяющими развивать скорость до 800 км в час.

Ранее сообщалось, что беспилотники «Ланцет» нанесли удары по украинским танкам на Артемовском направлении. Уничтожение бронетехники противника было снято на камеру БПЛА.

Между тем, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что удары российской беспилотной авиации, в частности, дронов «Ланцет», «сковали» украинскую армию. По его словам, Вооруженные силы России имеют столько БПЛА, что их хватит на каждого военного ВСУ.