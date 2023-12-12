В США оценили работу российских беспилотников в зоне СВО Экс-разведчик ВС США Риттер: удары «Ланцетов» полностью парализовали ВСУ

Удары российской беспилотной авиации, в частности дронов «Ланцет», сковали украинскую армию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его словам, ВС России имеет столько БПЛА, что хватит на каждого военного ВСУ.

Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться. Россияне их засекают и ликвидируют массированными ударами. У них столько дронов, что хватит на каждого военного ВСУ, — рассказал эксперт.

Ранее Риттер заявил, что Россия может нанести стратегические удары по ВСУ «роями дронов». Он добавил, что Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники.

Ранее военкор Александр Сладков опубликовал видеокадры поражения российскими десантниками украинской реактивной системы залпового огня «Град» в Запорожской области. Бойцы ВДВ применили для уничтожения РСЗО беспилотник «Ланцет» с тепловизором.

Ранее канал «Судоплатов» показал удар по блиндажу ВСУ с помощью дрона ВТ-40. На кадрах видно, что в момент поражения цели на позиции находились по меньшей мере четверо украинских военнослужащих. После взрыва над блиндажом поднялся дым.