«Солнцепеки» ВС РФ выжгли опорный пункт ВСУ: новости СВО на утро 13 ноября Экипажи российских «Солнцепеков» поразили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Военнослужащие Центрального военного округа, используя тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», поразили огнем опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Под удар российских систем также попали скопление личного состава и легкобронированная техника ВСУ.

В ведомстве уточнили, что тяжелые огнеметные системы прикрывает группа охранения, сопровождающая «Солнцепек» при выполнении боевых задач. Это позволяет пресекать диверсионные действия противника. Российские военные ценят «Солнцепеки» за высокую огневую мощь и маневренность.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 12 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ пресекли ротации ВСУ

Российские военные за сутки пресекли пять попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены семь минометных расчетов.

В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам скопления живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник лишился двух БМП, гаубицы М777 и 80 человек убитыми и ранеными, сообщил Чехов.

Где на Украине звучали взрывы

Серия взрывов была слышна в Харькове, сообщало украинское агентство «Укринформ». Другие подробности не приводились. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

За что выступил Шольц

Необходимо продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом, по его словам, для переговоров с Киевом Кремлю нужно выполнить ключевое условие.

«Нужен решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск. Это то, к чему он (Путин. — NEWS.ru), очевидно, до сих пор не готов», — считает канцлер.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Что ответили в Киеве на предложение войти в НАТО

Украине нужны не «чудесные» предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, Киев нуждается в полноценной военной помощи, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, изменившаяся риторика стран Запада «провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию».

Как изменилась жизнь на границе с Украиной во время СВО

Более 80% жителей Белгородской области испытывают тревогу на фоне идущих в соседней Украине боевых действий, выяснили социологи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Эксперты узнали, что в обществе повысился уровень страха, стали чаще распространяться слухи.

Как в США оценили перспективы нового этапа украинского конфликта

Новый этап конфликта на Украине выглядит все более опасным для Киева, написало издание The Wall Street Journal. В материале говорится, что украинские власти из-за затянувшихся споров о поставке вооружений потеряли драгоценное время и оказались в невыгодном положении, а Москва наращивает производство оружия и готова к затяжным боям.

Что заявили в Лондоне о готовности Запада к разделу Украины

Западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней, заявил старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и колумнист по вопросам международных отношений британского издания Telegraph Кон Кафлин. По его мнению, готовность политиков Запада сдаться объединяет эти два конфликта.

Он считает, что политики по обе стороны Атлантики готовы «предать украинское дело», поскольку не верят в перспективу продолжения боевых действий. Кафлин пояснил, что в Берлине склоняются к разделу Украины на две части: официально передать Москве занятую ею территорию на востоке, а остальной части страны позволить вступить в ЕС.

Какие новые истребители произведут в России

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, также известных как Су-75, сообщили в госкорпорации «Ростех». Зарубежная премьера однодвигательного самолета состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

После презентации Checkmate в госкорпорации организовали сбор обратной связи от потенциальных заказчиков. Стоимость проекта была скорректирована, как и некоторые технические решения. Тем самым удалось значительно повысить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного истребителя. Также снижены технические риски при его создании, отметили в Ростехе. Ключевыми особенностями Checkmate называются малозаметность и высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность».

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