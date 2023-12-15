«Нет денег»: Орбан заявил, что будет бороться с выделением средств ЕС Киеву Орбан: Венгрия будет выступать против предоставления помощи Киеву из бюджета ЕС

Фото: Reiner Zensen via imago-images.de/Global look Press

Виктор Орбан

Венгрия отказывается поддерживать выделение средств из бюджета Евросоюза на помощь Украине, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth. По его словам, у организации «нет денег», поэтому Будапешт намерен блокировать все решения, подразумевающие финансовую поддержку Киева.

Деньги венгров Украине отданы не будут. <...> Нет денег. <...> При необходимости Венгрия применит ручной тормоз. В этом нет никаких сомнений, — заявил Орбан.

В феврале Евросоюз намерен вернуться к рассмотрению вопроса о выделении помощи Украине. Премьер добавил, что Венгрия ясно дала понять, что не собирается поддерживать принятые решения. Однако самое большое, что может сделать Будапешт, это предупреждать Евросоюз о последствиях, добавил Орбан.

Ранее сообщалось, что во время дискуссии о членстве Украины в Евросоюзе премьеру Венгрии было предложено выйти за кофе. По информации СМИ, это сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отправил Орбана на выход после трех часов обсуждения. В результате решение начать переговоры о присоединении к ЕС с Украиной было принято без главы правительства Венгрии.