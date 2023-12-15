Шольц отправил Орбана попить кофе, когда решался путь Украины в ЕС Politico: Шольц попросил Орбана выйти во время обсуждения будущего Украины в ЕС

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Виктор Орбан, Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала попить кофе во время дискуссии о членстве Украины в ЕС, пишет Politico. По данным издания, Шольц сделал это после того, как трехчасовое обсуждение вопроса не принесло результата. Решение начать переговоры с Украиной главы стран ЕС приняли в отсутствии Орбана.

Орбан не раз обещал заблокировать решение по началу вступления Украины в ЕС. В этот раз он также настаивал на том, что страна не соответствует критериям членства в союзе. Уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей ЕС, но позволила принять соответствующее решение. Правила Союза позволяют сделать это в отсутствии одного из лидеров.

Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в «Молодых социалистах» (молодежное отделение Социал-демократической партии Германии. — NEWS.ru), — оценил ход один из чиновников.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. По его словам, Евросоюз также согласился предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

Дата начала переговоров пока не определена, сообщил журналистам источник в ходе саммита ЕС. По его словам, это может произойти в марте, если к тому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров.