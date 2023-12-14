В ЕС не определились с датой переговоров о приеме Украины ТАСС: дату переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз не определили

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Дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз пока не определена, сообщил журналистам источник в ходе саммита ЕС. По его словам, которые приводит ТАСС, это может произойти в марте, если к тому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров.

Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее, — сказал европейский источник.

Ранее стало известно, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, объединение также согласилось предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

В этой связи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что члены Европейского союза приняли плохое решение по поводу начала переговоров с Украиной о вступлении в объединение. По его словам, у Будапешта нет желания принимать в этом участие.

В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о серьезных разногласиях между странами ЕС перед саммитом по Украине. По ее словам, начало дискуссий о присоединении страны к объединению еще не означает, что речь пойдет о ее немедленном вступлении в состав ЕС.