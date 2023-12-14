«Плохое решение»: Орбан оценил переговоры по членству Украины в ЕС Орбан заявил, что переговоры по членству Украины в ЕС — плохое решение

Власти Венгрии считают, что члены Европейского союза приняли плохое решение по поводу начала переговоров с Украиной о вступлении в объединение. Об этом в Facebook (деятельность в РФ запрещена) написал венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя решение, которое приняли на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, у Будапешта нет желания принимать в этом участие.

Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения, — заявил Орбан.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, объединение также согласился предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

По итогам первого дня саммита Евросоюза Мишель призвал всех участников мероприятия проникнуться «духом компромисса» и ставить интересы организации на первое место. Вероятно, он адресовал обращение Венгрии, открыто выступающей против принятия Украины в ЕС.

Также стало известно, что Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. По данным Reuters, взамен одобрения рестрикций Вена требует от Киева отменить ограничения, наложенные на Raiffeisen Bank International.