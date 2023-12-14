Евролидеры условились о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС Мишель: евролидеры договорились начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Фото: president.gov.ua

Глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Киев. 21 ноября 2023 года

Европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС, сообщил в соцсети Twitter (Х) глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, Евросоюз также согласился предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, — уточнил Мишель.

Помимо этого, по итогам первого дня саммита ЕС на официальном сайте Евросовета появился призыв Мишеля ко всем участникам мероприятия проникнуться «духом компромисса» и ставить интересы организации на первое место. Вероятно, обращение политика было адресовано Венгрии, которая открыто выступает против принятия Украины в ЕС.

Настало время для принятия решений. Я призываю всех вас прийти с духом компромисса, чувством коллективной ответственности, ставя интересы и ценности Европейского союза во главу угла, — добавил Мишель.

На повестке Евросовета остается вопрос предоставления Украине долгосрочной помощи в размере €50 млрд. На сайте организации отмечается, что с начала спецоперации Евросоюз и страны организации предоставили Киеву примерно €85 млрд. Также известно, что Будапешт выступает против выделения Киеву долгосрочной помощи из бюджета ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины. По его словам, Будапешт будет стоять на своем, даже если останется единственным членом организации, выступающим против этого решения.