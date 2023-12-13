Венгрия пообещала не дать Евросоюзу совершить «ужасную ошибку» по Украине Орбан: ЕС совершит ужасную ошибку, если начнет переговоры о вступлении Украины

Венгрия не позволит Евросоюзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner. По его словам, Будапешт будет стоять на своем, даже если останется единственным членом организации, выступающим против этого решения. Украина, уверен политик, не готова к вступлению в ЕС по многим причинам.

Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если двадцать шесть хотят ее совершить, и только мы будем против... На самом деле Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а из-за войны, по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно надо начать переговоры. По-моему, это ошибка, — заявил Орбан.

Ранее Венгрия также заблокировала очередной транш военной помощи Украине. Страна препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой поддержки Киеву. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта.