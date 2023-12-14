Австрия поставила ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций Украины Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

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Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По его данным, взамен одобрения рестрикций Вена требует от Киева отменить ограничения, наложенные на Raiffeisen Bank International.

Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка в России, из украинского черного списка в обмен на подписание новых санкций Европейского союза в отношении России, — сказали собеседники агентства.

15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России. Новые рестрикции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы РФ от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах. Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников.

Вместе с тем Евросоюз потребовал от балканских государств срочно присоединиться к его санкционной политике «ради укрепления сотрудничества». От балканских стран также ждут изменения внешней политики. Кроме того, в ЕС поприветствовали страны, уже показавшие готовность выполнять стратегические обязательства. Они полностью выровняли свою внешнюю политику с политикой Евросоюза. Тех, кто этого еще не сделал, в ЕС призвали «быстро продвигаться» в данном направлении.