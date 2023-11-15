Опубликовано содержание нового пакета санкций Евросоюза против России Bloomberg: ЕС включит в новый пакет санкций запрет на алмазы из РФ с 1 января

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Евросоюз намерен включить в новый пакет санкций запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года, сообщает Bloomberg. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.

Страны-члены Евросоюза намерены до конца этой недели обсудить выдвинутые предложения по рестрикциям. Агентство отмечает, что инициативы по драгоценным камням еще могут претерпеть изменения.

Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников. В частности, в Евросоюзе предложили ужесточить контроль за поставками российской нефти. Как пишет Bloomberg, в процессе транспортировки энергоресурса используется метод по его переливанию на другой танкер в открытом море, таким образом поставщики скрывают происхождение нефти. Европейские политики пытаются закрыть такую лазейку.

Вместе с тем предлагается включить требование для поставщиков указывать в документах все затраты на поставки энергоносителя, такие как страхование и фрахт, поскольку блок опасается, что компании искусственно завышают расходы, чтобы «замаскировать» реальную стоимость черного золота из РФ.

Ранее США пригрозили санкциями Китаю. Вашингтон намерен ввести ограничения, если Пекин начнет помогать России в рамках специальной военной операции. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, Китай также пообещал расширить в перспективе доступ к своему рынку американских фирм. Это делается в рамках стабилизации экономических связей, уточнила Йеллен.