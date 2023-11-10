США пригрозили Китаю санкциями в случае помощи России в рамках СВО

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США введет новые санкции против Китая, если Пекин начнет помогать Москве в рамках специальной военной операции, передает ТАСС заявление министра финансов США Джанет Йеллен. Кроме того, по ее словам, Китай обещает расширить в перспективе американским фирмам доступ к своему рынку.

Сейчас Вашингтон пытается углубить с КНР понимание целей обеих стран в экономике, отметила министр. Государства пытаются стабилизировать экономические связи, подчеркнула представитель ведомства.

Ранее стало известно, что на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены объявить о восстановлении контактов между военными органами стран. Отмечалось, что в июне текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен не смог получить согласия со стороны китайского правительства на восстановление подобных контактов во время своего визита в Пекин. Однако спустя несколько месяцев глава Министерства иностранных дел КНР Ван И, посетив Вашингтон, заявил о готовности Китая к такому шагу.

Китайский дипломат отметил, что Вашингтону и Пекину следует стараться вернуть двусторонние отношения к стабильному и устойчивому развитию. Этого можно добиться только при наличии диалога, подчеркнул Ван И. При этом он не исключил, что в отношениях между двумя странами «время от времени будет диссонанс», но когда подобное происходит, Пекин ведет себя спокойно.