Глава Европарламента признала разногласия в ЕС перед саммитом по Украине

Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Европарламента Роберта Метсола

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила о серьезных разногласиях между странами ЕС перед саммитом по Украине. По ее словам, которые приводит ТАСС, начало дискуссий о присоединении страны к объединению еще не означает, что речь пойдет о ее немедленном вступлении в состав ЕС.

У всех, конечно, разные позиции. Каждый захочет немного больше для чего-то своего, — сказала Метсола.

Глава ЕП все же призвала все страны Евросоюза к единству. Она заявила, что Украина должна продолжать получать не только политическую и финансовую, но и моральную поддержку.

На саммите лидерам европейских стран предстоит принять решение о своевременности начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, они рассмотрят вопрос утверждения программы бюджетного финансирования Киева объемом €50 млрд, рассчитанной на четыре года.

Вопрос о начале переговоров по членству Украины могут отложить на год, если вышеупомянутые решения не будут приняты. В таком случае Евросоюз продолжит финансировать Киев в 2024 году, но без определенной перспективы на будущее.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в ЕС потребует времени. Она отметила, что страна сможет присоединиться к объединению только после того, как будут выполнены все условия для членства.