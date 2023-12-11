Глава ЕК назвала условие для вступления Украины в ЕС Глава ЕК фон дер Ляйен: вступление Украины в ЕС требует времени

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Процесс вступления Украины в Евросоюз потребует времени, заявила в интервью газете Le Parisien председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, также от Киева нужно выполнение всех условий членства.

На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства, — подчеркнула глава ЕК.

Ранее Европейский Союз предложил Украине гарантии безопасности. Как отмечается, они будут включать военное сотрудничество, в том числе тренировки солдат ВСУ, и борьбу с дезинформацией в рамках совместной работы в сфере кибербезопасности.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал статью под названием «В центре бури», где выразил мысль, что наиболее весомой гарантией безопасности для Украины может быть членство страны в Евросоюзе. Между тем первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США стремятся подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, которые устроят украинские власти.