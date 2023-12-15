Военкор рассказал о «стреляющих» сигареты украинских дронах Военкор Коц: на Украине использовали дроны для контрабанды сигарет в Евросоюз

Фото: МО Украины

На Украине печатали дроны для контрабанды сигарет в Евросоюз на 3D-принтерах, рассказал в Telegram-канале военкор Александр Коц. Одновременно с этим бойцы ВСУ жаловались на дефицит беспилотников, а сборами на них не занимался только ленивый, отметил он.

Украинские дроны «стреляют» сигареты. <...> Одновременно украинские военные жалуются журналистам, что на отдельных участках фронта российская армия превосходит ВСУ по количеству дронов в пять — семь раз. При этом сборами на БПЛА в Незалежной не занимается только ленивый. И вряд ли в здравом уме откажется от такого щедрого источника халявных гривен, — написал Коц.

Военкор уточнил, что соответствующее производство располагалось на Волыни. Силовики накрыли фабрику и изъяли у подозреваемых мотодельтаплан, восемь дронов типа «Самолет» и «Квадрокоптер», тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки и более двух тысяч пачек контрафактных сигарет.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук перечислил российские беспилотники, которые не только превосходят украинские дроны, но и не имеют аналогов в мире. Среди таких он выделил «Герань» и «Ланцет-3». По словам специалиста, эти БПЛА показали себя как крайне эффективное оружие.