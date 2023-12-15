Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину с семьей в Херсонской области Алексеенко: дрон ВСУ атаковал машину с семьей и карету скорой под Херсоном

Фото: t.me/aakherson

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданскую машину на трассе под Алешками (Херсонская область), сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко. В результате нападения тяжелые ранения получила семья: двое родителей и сын-подросток.

Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину. Тяжелые ранения получила вся семья — отец, мать и сын-подросток. На помощь людям через несколько минут прибыла скорая из Алешкинской больницы. И второй удар ФПВ дроном сразу же нанесли по ней. Лишь чудом никто из медиков не пострадал. Как в таких случаях говорят, бог отвел, — рассказал Алексеенко.

Он добавил, что вопреки сложным обстоятельствам медики оказали пострадавшим необходимую экстренную помощь. Раненых граждан на другой машине увезли в больницу, уточнил Алексеенко. Чиновник пообещал, что Алешкинская больница получит новую карету скорой помощи уже сегодня.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили три взрывных устройства на регион. По его словам, под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.