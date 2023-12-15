Озвучены последствия для Франции в случае вхождения Украины в ЕС Экс-депутат Марешаль: вхождение Киева в ЕС похоронит агропромышленность Франции

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Марион Марешаль

Вхождение Украины в состав Евросоюза станет ошибкой, поскольку это окажет крайне негативное влияние на аграрную промышленность Франции, заявила в эфире телеканала LCI экс-депутат французского Национального собрания Марион Марешаль. Она отметила, что французские аграрии и так находятся в сложном положении, поскольку страна импортирует слишком большие объемы продукции в ущерб своим интересам. Политик подчеркнула, что она является противником расширения Евросоюза в любой его форме, поскольку объединение, в составе которого значатся 27 государств, сталкивается с серьезными политическими и экономическими сложностями.

Украина является сельскохозяйственным гигантом, ее вступление в Европейский союз похоронит французский агропромышленный комплекс. <...> Я выступаю против любой формы расширения Евросоюза. Он уже при 27 членах сталкивается с большими политическими и экономическими сложностями, — сказала Марешаль.

Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что забастовка польских перевозчиков на границе нанесла Украине экономический ущерб на €400 млн. По его словам, движение грузовиков затруднено уже на трех пунктах пропуска.

В ноябре польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и тем самым перекрыли поставки военных грузов и других критически необходимых товаров. Участники протеста потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.