Вхождение Украины в состав Евросоюза станет ошибкой, поскольку это окажет крайне негативное влияние на аграрную промышленность Франции, заявила в эфире телеканала LCI экс-депутат французского Национального собрания Марион Марешаль. Она отметила, что французские аграрии и так находятся в сложном положении, поскольку страна импортирует слишком большие объемы продукции в ущерб своим интересам. Политик подчеркнула, что она является противником расширения Евросоюза в любой его форме, поскольку объединение, в составе которого значатся 27 государств, сталкивается с серьезными политическими и экономическими сложностями.
Украина является сельскохозяйственным гигантом, ее вступление в Европейский союз похоронит французский агропромышленный комплекс. <...> Я выступаю против любой формы расширения Евросоюза. Он уже при 27 членах сталкивается с большими политическими и экономическими сложностями, — сказала Марешаль.
Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что забастовка польских перевозчиков на границе нанесла Украине экономический ущерб на €400 млн. По его словам, движение грузовиков затруднено уже на трех пунктах пропуска.
В ноябре польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и тем самым перекрыли поставки военных грузов и других критически необходимых товаров. Участники протеста потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.