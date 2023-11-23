Перевозчики из Польши перекрыли поставку военных грузов Украине УНИАН: перевозчики из Польши перекрыли на границе поставку военных грузов Киеву

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки военных грузов и других критически необходимых товаров на Украину заблокированы на границе из-за протеста польских перевозчиков, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на местных волонтеров и активистов. По их данных, в багаже стоящих у кордона тысяч машин находятся топливо, дроны, тепловизоры и товары медицинского назначения.

Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта, — подчеркивается в сообщении.

Производители украинских беспилотников остановили производство важного оборудования, поскольку на границе также застряли комплектующие для детекторов БПЛА. Автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной польские перевозчики заблокировали около двух недель назад. Они требуют восстановить прежде отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины. Забастовка с польской стороны затруднила движение грузовиков на трех пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин».

Ранее глава украинского дипломатического представительства Василий Зварыч сообщил, что посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста в МИД Польши. По его словам, это связано со смертью еще одного водителя на пограничном контрольно-пропускном пункте. Зварыч призвал Варшаву разогнать перевозчиков, блокирующих КПП.