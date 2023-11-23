На Украине рассказали, сколько страна потеряла из-за Польши Балин: протест польских перевозчиков нанес Украине ущерб в €400 млн

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Забастовка польских перевозчиков на границе нанесла Украине экономический ущерб на €400 млн, сообщил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин порталу «Матрица украинской свободы». Поо его словам, движение грузовиков затруднено уже на трех пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности, речь идет о КПП «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», «Дорохуск — Ягодин».

Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже сегодня наша экономика понесла ущерб более чем на €400 млн. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности — €350 евро за простой за сутки, — заявил он.

Протестующие на границе требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, а также приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала СВО, и провести их проверку.

Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Исключение сделано только для автобусов, а также автомобилей с гуманитарным грузом.