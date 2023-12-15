Сладков рассказал об успехах ВС РФ на Кураховском направлении Сладков: мы имеем успех на Кураховском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России имеют успех на Кураховском направлении в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он называет Курахово важным логистическим узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Через него идет помощь противнику в Донбассе. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Мы имеем успех на Кураховском направлении. Под нашими ударами временно оккупированный Украиной населенный пункт Георгиевка. Наша пехота обходит его с западной стороны. Курахово — это очень важный транспортный и логистический узел ВСУ. <...> Город сильно укреплен, линия обороны здесь возводилась еще несколько лет назад, — пишет журналист.

Ранее стало известно о пуске трех украинских дальнобойных ракет по Мариуполю. Он был зафиксирован 15 декабря после полуночи. Город не подвергался обстрелам со стороны ВСУ с мая 2023 года. Оперативные службы ДНР сообщили, что обстрел велся, предположительно, ракетами Storm Shadow. Снаряды были выпущены с северо-западного направления.

Позже стало известно, что в результате обстрела Мариуполя были уничтожены передвижная котельная и склад, на котором хранились строительные материалы. Обошлось без пострадавших.