США знают, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News. По его словам, даже с поддержкой Запада Киев никогда не справится с потенциалом России.
Вы говорите им: «Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно и вооружения, но вы должны пойти и погибнуть». И вы прекрасно знаете, что они не смогут победить, — заявил представитель Кремля.
Также Песков отметил, что ситуация на Украине является гибридной войной США против России. Он призвал США осознать свою ответственность за поддержку Киева и понять, что Вашингтон только продлевает конфликт.
До этого Песков прокомментировал решение Финляндии подписать оборонное соглашение с США. По его словам, это приведет к росту напряженности. Он напомнил, что до этого момента Москве и Хельсинки удавалось поддерживать прекрасные отношения, но подчеркнул, что включение Финляндии в состав НАТО и появление там военной инфраструктуры Альянса будет представлять угрозу России.
Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. По его словам, Россия никогда не уходила от переговоров.