Виктор Сидоренко

Песков: в США знают, чем закончится конфликт на Украине Песков: в США знают, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией

15 декабря 2023 в 17:40

Фото: Kremlin.ru

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным»