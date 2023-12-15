Лавров объяснил, чем чревато откладывание переговоров по Украине Лавров: чем дольше идут бои на Украине, тем сложнее будет договариваться о мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий, чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия никогда не уходила от переговоров.

В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, <...> должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться, — сказал глава российского МИД.

Ранее член палаты представителей Мэтт Гетц заявил, что США уже оказали значительную финансовую поддержку Украине. Теперь настало время подтолкнуть президента Владимира Зеленского к активным усилиям в направлении мирных переговоров, подчеркнул он. Ведущий американского политического шоу Rising Робби Соав также уверен, что Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией, причем Киеву придется пойти на территориальные уступки.

В начале декабря американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. По словам аналитика, разговор двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома.