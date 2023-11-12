В США полагают, что Украине придется пойти на территориальные уступки The Hill: Украине придется пойти на территориальные уступки России

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией, считает ведущий американского политического шоу Rising на канале The Hill TV Робби Соав. По его мнению, Киеву также придется в таком случае пойти на территориальные уступки России.

Мы знали, что окажемся в этой ситуации. Все к этому шло. России и Украине нужно вести переговоры, обеим сторонам придется делать уступки. Украине, возможно, придется пойти на территориальную уступку, — сказал ведущий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Киеве и Вашингтоне должны понять, что победить Россию на поле боя невозможно. По его словам, из-за неудач на фронте у президента Украины Владимира Зеленского растет нервозность, а также растет раздраженность на Западе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев до этого похвалил набирающую популярность идею в странах НАТО о принятии Украины в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Медведев предложил пойти еще дальше и признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически вся оставшаяся часть страны «никакая не Украина». Он добавил, что в таком случае в НАТО можно принять «город Лемберг» (Львов) с окрестностями, если «там очень будут настаивать».