В США призвали склонить Украину к мирным переговорам Конгрессмен Гетц призвал власти США склонить Зеленского к мирным переговорам

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Мэтт Гетц

США уже оказали значительную финансовую поддержку Украине, написал Член палаты представителей Мэтт Гетц в Twitter (X). Он добавил, что настало время подтолкнуть президента Владимира Зеленского к активным усилиям в направлении мирных переговоров.

Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру, — заявил Гетц.

В начале октября, сенатор стал инициатором отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Он известен своими высказываниями о необходимости прекращения финансирования Киева. По этому вопросу прошение об отставке Маккарти поддержали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это стало первым в истории США случаем отстранения спикера нижней палаты.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что после поражения ВСУ Украина может потерять половину своих территорий. По его словам, у украинской армии закончились резервы солдат и боеприпасов. Он отметил, что кто-то из приближенных украинского президента Владимира Зеленского должен убедить его завершить боевые действия.

Ранее ведущий американского политического шоу Rising Робби Соав заявил, что Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией. По его мнению, Киеву также придется в таком случае пойти на территориальные уступки России.