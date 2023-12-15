Песков объяснил, к чему приведет соглашение между Финляндией и США Песков: соглашение между Финляндией и США приведет к росту напряженности

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Дмитрий Песков

Решение Финляндии подписать оборонное соглашение с США, безусловно, приведет к росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до этого момента Москве и Хельсинки удавалось поддерживать прекрасные отношения, передает ТАСС.

Когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу. Совершенно очевидно, — констатировал Песков.

Россия ни разу не угрожала Финляндии и не фиксировала подобных выпадов с ее стороны в свой адрес, никто никогда не ущемлял интересы друг друга, отметил пресс-секретарь главы государства. Теперь же участие Хельсинки в НАТО изменит ситуацию, добавил он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц оценил решение Финляндии со стороны выгоды для Украины. По его словам, Вашингтон откроет на территории страны 15 военных баз, куда перебросит часть своих военных, а также оружие. Все это будет очень удобно перенаправлять на Украину. Вместе с тем военкор отметил, что решение Финляндии, безусловно, является частичной потерей суверенитета страны.