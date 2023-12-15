Коц рассказал о выгоде для Украины от размещения оружия США в Финляндии Коц: размещенное в Финляндии оружие США могут перекидывать на Украину

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США откроют в Финляндии 15 военных баз, куда перебросят часть своих военных, а также оружие. Его будет удобно перекидывать на Украину, поделился мнением в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также считает, что размещение иностранных контингентов в стране является частичной потерей суверенитета.

По сути, это будут «склады подскока», с которых оружие можно будет быстро перекидывать куда надо. Например, на Украину, — написал военкор.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия продолжат оказывать Украине всестороннюю экономическую, военную и гуманитарную помощь. В соответствующем письме поставили свои подписи премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

Палата представителей Конгресса США 14 декабря утвердила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом $886,3 млрд. Документ включает в себя выделение Украине военной помощи на $800 млн. Документ предстоит подписать президенту США Джо Байдену. Проект оборонного бюджета с деньгами для Украины перед этим уже одобрили в сенате.