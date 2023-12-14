Конгресс США принял оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Палата представителей Конгресса США утвердила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом $886,3 млрд в ходе заседания, трансляция которого проходила на сайте законодательного органа. Документ включает в себя выделение Украине военной помощи на $800 млн.

Документ предстоит подписать президенту США Джо Байдену. Проект оборонного бюджета с деньгами для Украины перед этим уже одобрили в сенате.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила журналистам в ходе брифинга, что администрация США в настоящее время располагает суммой в размере около $1 млрд для помощи Украине. По ее словам, около 96% этих средств уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% Министерство обороны готовится распределить для предоставления Киеву до конца декабря 2023 года.

В конце октября Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Байден намерен запросить у конгресса выделение Украине военной помощи на $60 млрд. Предполагалось, что комбинированный пакет объемом $100 млрд также будет включать $14 млрд для Израиля и средства для поддержки Тайваня. Помимо этого, в пакет планировалось включить расходы на укрепление границы с Мексикой в южной части страны.