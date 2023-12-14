В сенате Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета В сенате США одобрили проект оборонного бюджета на 2024 год на сумму $886 млрд

Фото: eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

Сенат Конгресса США поддержал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму $886,3 млрд. Голосование транслировалось на официальном сайте сената. За документ проголосовали 62 сенатора, против выступили десять законодателей.

После одобрения сенатом документ объемом три тысячи страниц направят на рассмотрение в палату представителей. Если и там его одобрят, документ попадет на подпись президенту США Джо Байдену.

Прежде проект оборонного бюджета был согласован профильными комитетами обеих палат конгресса. В нем заложена военная помощь Украине в размере $300 млн. При необходимости конгрессмены намерены выделить ту же сумму на те же нужды и в 2025 финансовом году. Объем бюджета превышает прошлогодний на 3%. Согласованные проекты оборонного бюджета обычно утверждаются в конгрессе в короткие сроки.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что власти США должны помогать собственным гражданам, а не направлять деньги «коррумпированному иностранному правительству». Таким образом он прокомментировал опубликованные в американских СМИ выдержки из правительственного документа о коррупции на Украине. В выдержках указано, что восприятие коррупции на Украине способно подорвать доверие зарубежных лидеров.