Американский сенатор выступил против помощи «коррупции на Украине» Сенатор Пол призвал помогать гражданам США, а не «украинскому олигархату»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США должны помогать собственным гражданам, а не направлять деньги «коррумпированному иностранному правительству», заявил на своей странице в социальной сети Twitter (X) сенатор-республиканец Рэнд Пол. Таким образом он прокомментировал опубликованные в американских СМИ выдержки из правительственного документа о коррупции на Украине.

Миллионы американцев ежедневно страдают, пытаясь свести концы с концами. Справедливо ли отправлять тяжело заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству? Моя присяга требует от меня ставить на первое место американцев, а не украинский олигархат, — написал Пол.

В приведенных в СМИ выдержках указано, что восприятие коррупции на Украине способно подорвать доверие зарубежных лидеров. Это автоматически приведет к прекращению помощи Запада Киеву.

Ранее в ходе последнего заседания палаты представителей Конгресса США не были приняты две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Обе поправки предусматривали сокращение военной помощи Украине. Одну из них предложил республиканец Мэтт Гетц, который настаивает на полном отказе от такой поддержки Киева. Его инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, но 339 проголосовали против.