«Волновать не должно»: Поддубный о западной поддержке Украины Поддубный заявил, что Россию не должна заботить западная поддержка Украины

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

России не стоит рассуждать о том, будет или не будет Запад продолжать поддержку Украины, отметил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, России в любом случае нужно учитывать наиболее стрессовый сценарий развития событий и исходя из этого достигать успехов.

Даст Запад киевскому режиму ресурсы или не даст, или не даст или даст, но меньше, нас всех тут волновать не должно. В ходе противостояния нашей страны с противниками весь возможный процесс управления рисками сводится к тому, что мы должны рассматривать самый стрессовый для нас сценарий, а уже исходя из него эффективно и спокойно побеждать врага и на земле и в ходе комплексного противостояния, — уточнил Поддубный.

Военкор добавил, что при достижении цели нужно учитывать реальную обстановку. По его словам, положительным для России моментом в зоне СВО стал возросший уровень боевой подготовки солдат и офицеров. Кроме того, у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы с личным составом. Негативные же моменты заключаются в том, что ВСУ выстраивают эшелонированную оборону, заставляя ВС РФ нести дополнительную нагрузку.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские бойцы успешно выбивают солдат ВСУ с позиций и обживают их окопы и блиндажи. Он также отметил, что ВС России регулярно получают новые боеприпасы, в то время как украинская армия сидит на «западной снарядной игле», с которой уже не сможет слезть.

Тем временем военкор Александр Коц рассказал, что специфика боев на островах и в пойме Днепра — это густая растительность и плотный кустарник даже зимой. Поэтому морская пехота Вооруженных сил Украины устраивает наблюдательные посты в виде замаскированных в кустарнике лежек. По ним отрабатывают российские силы из БТР, используя скорость и маневренность как преимущество.